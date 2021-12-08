ДУКи увеличили число дворников, убирающих улицы Нижнего Новгорода

ДУКи Московского, Нижегородского, Канавинского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода увеличили число дворников, убирающих дворы жилых домов от последствий мощного снегопада, прошедшего 7-8 декабря. Об этом сообщили в мэрии приволжской столицы.

– Для устранения последствий сильного снегопада задействованы все имеющиеся силы. На текущий момент – это более 880 дворников с учётом привлечения дополнительных сил, – заверили в Ассоциации домоуправляющих компаний. – На случай резкого ухудшения погодных условий подрядные организации по благоустройству дополнительно приняли на работу около 80 человек.

В обязанности дворников входят очистка территории от снега и наледи и обработка противогололёдными материалами.

– Это, в первую очередь, входные группы и подъезды, а также тротуары и проезды между домами в зависимости от того, как отмежевана территория возле домов, – добавили в нижегородской мэрии.

А также отметили, что, помимо ручной уборки, ежедневно работают 34 трактора. Они трудятся постоянно. Но в настоящий момент привлечены дополнительные 13 единиц спецтехники.

Напомним, с сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с прошедшими снегопадами.