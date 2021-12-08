На 50% возросло число ДТП в Нижегородской области 7 декабря из-за снегопада

Количество ДТП возросло на 50% в Нижегородской области 7 декабря в сравнении с предыдущими сутками. Основная причина тому – мощный снегопад. За день случилось более 100 ДТП. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

Он подчеркнул, что в 10 ДТП пострадали люди. Двое из них погибли, девять – получили ранения различной степени тяжести.

– Основным нарушением правил дорожного движения, которое привело к ДТП, стал выбор скорости движения, несоответствующей дорожным условиям, – отметил Дмитрий Тюлин.

Затем он напомнил, что во время снегопада и при наличии наледи снижается уровень сцепления шин с дорогой и увеличивается тормозной путь автомобиля.

– Госавтоинспекция просит нижегородских автолюбителей без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом. Если же вы были вынуждены выехать на дорогу – снизьте скорость, увеличьте дистанцию по отношению к другим автомобилям и не совершайте резких манёвров.

Пешеходы, по словам начальника отдела пропаганды БДД, также должны оставаться начеку и соблюдать меры безопасности.

– Перед выходом на дорогу остановитесь, осмотрите проезжую часть и убедитесь, что транспорт остановился, – резюмировал Дмитрий Тюлин.