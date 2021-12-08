Мужчина и женщина погибли в ДТП с грузовиком в Богородском районе 7 декабря

Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Богородском районе Нижегородской области вчера, 7 декабря. Трагедия произошла днём на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Подробностями поделились в УГИБДД ГУ МВД России.

По информации ведомства, ДТП случилось в 14:10 на 416 километре трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. 64-летний водитель легкового автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом "Скания". Водительский стаж водителя "Шевроле" составлял 24 года.

К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажирка – женщина 63 лет – также не выжила, получив ранение.

Редакция "Комсомольской правды" выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибших.