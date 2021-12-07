Мызинский съезд в Нижнем Новгороде несколько раз обработали против гололедицы

Мызинский съезд в Нижнем Новгороде несколько раз обработали противогололёдными материалами, чтобы избежать образования накатов сегодня, 7 декабря. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов. Он также проверил работу спецтехники по поручению мэра города Юрия Шалабаева.

Михаил Шатилов также рассказал, что в администрацию Приокского района поступило несколько сообщений от перевозчиков. Те сообщили о сложной ситуации на Мызинском съезде.

– В прошлом году была проблема, когда грузовой транспорт не смог въехать на крутую гору из-за гололеда. В этом году я дал поручение дорожным службам контролировать этот момент, чтобы не допустить повторения. Сегодня съезд во избежание образования наката уже несколько раз просыпали, – утвердил глава района.

Напомним, Нижний Новгород накрыл мощный снегопад 7 декабря.