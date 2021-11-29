Аквапарк «Атолл» в Кстове отменил вход по QR-кодам

В аквапарке своевременно проводится уборка всех помещений, дезинфекция всех зон. Фото: Иван Макеев

Аквапарк «Атолл» в городе Кстово Нижегородской области можно посетить без QR-кода с 26 ноября. Информация об этом размещена на странице аквапарка в соцсетях.

- Мы работаем с соблюдением мер предосторожности, направленных на снижение заболеваемости. Проводится уборка всех помещений, дезинфекция всех зон, воздух проходит через очистку системой вентиляции, в сухих зонах установлены бактерицидные рециркуляторы, дополнительно предусмотрены зоны для обработки рук антисептиками, - сообщается на странице аквапарка.

Кроме того, нижегородцев заверили, что все сотрудники «Атолла» прошли вакцинацию и работают в масках.

Напомним, что в связи с новым указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 24 ноября некоторые организации вправе самостоятельно принимать решение об отмене QR- кодов либо увеличении заполняемости.

Ранее сообщалось, что в числе первых об отмене QR-кодов заявили нижегородские кинотеатры.