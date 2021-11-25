Фитнес-центры, библиотеки и кинотеатры в Нижегородской области смогут работать без QR-кодов с 26 ноября

При сохранении системы QR-кодов разрешены некоторые послабления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона Глеб Никитин подписал указ о смягчении ряда коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Изменения вступают в силу с 26 ноября. Текст документа опубликован на сайте регионального правительства.

В частности, QR-коды остаются обязательными при посещении массовых мероприятий, спортивных объектов, торговых центров, театров и концертных площадок. При этом, в театрах вновь разрешены антракты и работа буфетов. Заполняемость залов и небольших стадионов увеличена до 70%. Объекты, вместимость которых составляет более 6 тысяч человек, разрешено заполнять лишь на 30%. Это, например, касается стадиона «Нижний Новгород».

Кинотеатры, заведения общепита фитнес-центры, бани, гостиницы и библиотеки могут самостоятельно решать, оставлять ли допуск по QR-кодам. Если условия допуска остаются неизменными, то снимаются некоторые ограничения. Так, например, ресторанам и кафе разрешат проводить банкеты, а еще будут сняты ограничения по расстановке столов и по работе в ночные часы. Гостиницы при сохранении условий допуска разрешено будет заселять полностью. Также разрешено заселение по ПЦР-тестам.

В фитнес-центрах и банях при сохранении QR-кодов упраздняется требование о предварительной записи, а также требование по заполняемости из расчета квадратных метров на человека. Предварительная запись будет отменена и в сохранивших ограничения библиотеках. При тех же условиях в музеях разрешено будет проводить массовые мероприятия.

Дельфинарии и кинотеатры при наличии системы QR-кодов также переходят на полную заполняемость. При иных условиях заполняемость не должна превышать 60%. В детских игровых комнатах при ограниченном допуске разрешено нахождение из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

Как отметил Никитин, это стало возможным благодаря введенным ранее ограничениям, которые поспособствовали улучшению ситуации с распространением коронавируса. В частности, он упомянул ввод нерабочих дней и систему допуска по QR-кодам и мультипассам. Это привело к снижению количества развернутых в медучреждениях коек с 9,5 до 6 тысяч. Запас свободных коек составляет 20%.

- Снижение уровня заболеваемости фиксируется примерно с начала ноября. Это позволяет внести ряд изменений в указ. Сохраняется сама система использования QR-кодов и «Мультипассов», но она становится более гибкой. В случае ухудшения ситуации будем применять обратные меры», - заметил глава региона.

Ранее сообщалось, о том, какие организации могут посетить нижегородцы, у которых нет QR-кода.