Нижегородские кинотеатры заявили об отмене QR-кодов

Сеть нижегородских кинотеатров «Империя Грез» отказалась от контроля QR-кодов при допуске на сеансы фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

- В связи с последними изменениями в указе Губернатора Нижегородской области, мы приняли решение отменить QR-коды для посещения наших кинотеатров, - указано во всплывающем окне.

В эту сеть входят «Небо», «Индиго», «Сормовский», «Мир» и «Электрон», а также «Восторг» в Кстове.

Кроме того, об отмене QR-кодов заявил и кинотеатр «Орленок».

- Было принято решение об отмене QR-кода для посещения кинотеатра «Орленок» с 26 ноября 2021года.Масочный режим и социальная дистанция сохраняются! – сообщается на сайте кинотеатра.

Отметим, что в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 24 ноября кинотеатры вправе самостоятельно принимать решение об отмене QR-кодов, либо увеличении заполняемости залов до 100%. Так как перечисленные кинотеатры отказались от QR-кодов для них сохраняется требование о заполняемости не более 60%.