Рыбака спасли сотрудники МЧС на Гребном канале 25 ноября. Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Нижнем Новгороде на Гребном канале спасли рыбака. Происшествие случилось утром 25 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии на воде на улице Печеры Слобода поступило в 09:10. Аварийно-спасательным отрядом Нижнего Новгорода спасен мужчина, - рассказали в ведомстве, уточнив при этом, что мужчина вышел на лед, чтобы порыбачить.

К сожалению, это не единственное подобное происшествие за последнюю неделю. Несмотря на то, что устойчивых отрицательных температур в Нижегородской области еще нет, рыбаки все равно выходят на тонкий лёд, рискуя жизнью. Иногда это заканчивается трагедией. Так, 21 ноября 40-летний мужчина погиб в Воскресенском районе Нижегородской области, провалившись под лёд. А 24 ноября на озере в селе Афонино был найден мертвым рыбак, которого искали трое суток.