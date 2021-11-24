Рыбака, пропавшего три дня назад в селе Афонино, нашли мертвым. Фото: Павел КЛОКОВ

В селе Афонино нашли мертвым рыбака, который в минувшее воскресенье отправился на озеро ловить рыбу и пропал. Сегодня его тело нашли сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как в диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на воде, к озеру был направлен поисково-спасательный отряд, однако первоначальные поиски не увенчались успехом.

- По состоянию на вчерашний день, на момент прибытия спасателей никого на месте обнаружить не удалось. Спасатели с помощью "кошки" прочесывали дно озера, но ничего не нашли, - сообщили в МЧС.

Сегодня на место происшествия вновь отправились сотрудники ведомства, которые обнаружили тело погибшего 68-летнего мужчины на противоположном берегу озера: оно лежало у кромки замерзшей воды.

Стоит отметить, что не успели в Нижегородской области наступить настоящие морозы, как любителей зимней рыбалки потянуло на лед. К сожалению, в регионе уже зафиксированы первые трагические случаи. Так, 21 ноября 40-летний мужчина погиб в Воскресенском районе Нижегородской области, провалившись под лёд.