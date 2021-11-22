40-летний мужчина провалился под лёд и утонул в Воскресенском районе 21 ноября

40-летний мужчина погиб в Воскресенском районе Нижегородской области, провалившись под лёд. Трагедия случилась в деревне Глухово вчера, 21 ноября. Сведениями о произошедшем поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 16:40 21 ноября. Сотрудники служб экстренного реагирование выехали к озеру Семенище в деревне Глухово Воскресенского района.

Отмечено, что тело извлекли из воды родственники мужчины.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев рассказал, что погибший мужчина ловил рыбу. Рядом с прорубью во льду обнаружили рыбацкий ящик и сапоги.

– Всего в области 66 мест массового выхода на лёд. В настоящий момент ни одно из них не открыто, – обратил внимание Никита Беляев. – Хочу напомнить, что безопасным считается лёд не менее 7 сантиметров с голубым оттенком при условии, что мороз держится более недели. Только тогда можно выходить на лёд, соблюдая при этом правила безопасности.