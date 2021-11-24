Десять платных парковок заработали в Нижнем Новгороде в ноябре

10 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде в ноябре. Об этом сообщается в официальном Instagram «Нижний 800».

Согласно информации, новые оплачиваемые автостоянки расположены на:

улицах

- Даля (от улицы Канавинской до площади Революции),

- Бекетова (от улицы Нартова до дома №15),

- Долгополова (от Прокофьева до Июльских дней),

- Кулибина (от Белинского до Тимирязева),

- Коммунистической (от Вокзальной до Луначарского),

- Вокзальной (от Коммунистической до Литвинова),

- Луначарского (от Литвинова до Канавинской)

участках улицы Пискунова

- от Ошарской до Алексеевской,

- от Алексеевской до Большой Покровской,

- от улицы Минина до Большой Печерской.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде в опытную эксплуатацию введено 18 парковочных зон – пока они работают без взимания штрафов. Это три парковки закрытого типа на 154 места на площади Горького, площади Революции и улице Ковалихинской, а также еще 15 парковок открытого типа на 704 машиноместа.

Строительством платных парковок в Нижнем Новгороде занимается компания «МегаФон» на основании концессионного соглашения, заключенного с администрацией города в начале 2020 года. Срок концессии составляет 12 лет – планируется, что за это время в Нижнем Новгороде будет создано платное парковочное пространство на 5300-7400 машиномест.

Ранее сообщалось, что платные парковки в Нижнем Новгороде отметят синей разметкой.