Нарушений в работе фитнес-центров не выявили в ходе рейдов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно изменениям в указ губернатора сейчас посетители могут попасть на занятия спортом только по QR-коду или мультипассу.

В среду, 24 ноября, в Нижнем Новгороде прошли проверочные рейды по соблюдению COVID-мер. В них приняли участие сотрудники регионального министерства спорта.

- Сегодня в ходе рейда мы проверили фитнес-клуб на ул. Бурнаковской. Мы проверили тренажерные залы, бассейн, залы для групповых занятий. Нарушений выявлено не было. В залах для групповых занятий есть разметка и рециркулятор. В клубе ведутся все необходимые журналы – по проведению термометрии сотрудников, по дезинфекции поверхностей, на входе проверяют QR-коды и удостоверения личности, - уточнила специалист министерства спорта Нижегородской области Татьяна Абашина.

Напомним, что кафе на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде закрыли из-за нарушения COVID-мер.

Так, Московский районный суд Нижнего Новгорода приостановил на 40 суток деятельность кафе «Happy Burger» по адресу улица Чаадаева, д.4, пом.7. Причинами стали нарушения санитарных требований и невакцинированные сотрудники.

Более 200 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили сотрудники нижегородского Минпрома за прошедшую неделю.

Так, в период с 15 по 21 ноября 2021 года проверили 210 объектов, в том числе 30 организаций общепита, в Советском, Нижегородском, Сормовском, Канавинском и Автозаводском районах города.

Всего за 2021 год министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области провело 3255 таких проверок.