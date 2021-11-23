Более 200 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 200 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили сотрудники нижегородского Минпрома за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в период с 15 по 21 ноября 2021 года проверили 210 объектов, в том числе 30 организаций общепита, в Советском, Нижегородском, Сормовском, Канавинском и Автозаводском районах города.

- Особое внимание было уделено соблюдению антикоронавирусных мер в торговых центрах, причем проверки мы проводили и в выходные дни. В целом мы можем отметить снижение количества выявленных нарушений, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего за 2021 год министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области провело 3255 таких проверок.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Напомним, что 26 административных дел о нарушении COVID-мер в Нижегородской области рассмотрели в судах. В результате штрафы выписали четырем жителям, четырем должностным лицам и одному юридическому лицу.