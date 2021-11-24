Нижегородское кафе на улице Чаадаева закрыли из-за нарушения COVID-мер

Кафе на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде закрыли из-за нарушения COVID-мер. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, Московский районный суд Нижнего Новгорода приостановил на 40 суток деятельность кафе «Happy Burger» по адресу улица Чаадаева, д.4, пом.7. Причинами стали нарушения санитарных требований и невакцинированные сотрудники.

Соответствующее решение вынесли в понедельник, 15 ноября 2021 года.

- Основанием для приостановления послужили выявленные в Канавинском, Московском, Сормовском районах город Нижнего Новгорода и городского округа город Бор нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в кафе не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, нет дезинфицирующих средств, у сотрудников отсутствует санитарная одежда, ведутся ремонтные работы во время обслуживания посетителей, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы вернуться к прежней работе, в кафе необходимо исправить все нарушения, в том числе провести вакцинацию всех сотрудников.

В связи с установленными фактами был составлен протокол по ч.2 ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который направили на рассмотрение в Московский районный суд.