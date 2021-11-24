В двух районах Нижегородской области назначили новых прокуроров. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Нижегородской области.

Так, прокуроры поменялись в Балахне и Автозаводском районе – их назначили на срок 5 лет. Соответствующий приказ о назначении выпустили 23 ноября 2021 года.

На должность Балахнинского городского прокурора назначили Дмитрия Чижкина, а на должность прокурора Автозаводского района г. Нижнего Новгорода – Дениса Сайгина. Оба прокурора имеют звания старших советников юстиции.

Напомним, что в октябре 2021 года прокурор Нижегородской области Андрей Травкин представил коллективу своего первого заместителя Валерия Кузьмина. Тот был назначен на эту должность 4 октября 2021 года указом президента России.

Известно, что Валерий Кузьмин в 2002 году окончил Башкирский государственный университет. В 2020 году стал заместителем прокурора Республики Башкортостан. Является почетным работником прокуратуры РФ.

А в июне 2021 года два заместителя прокурора Нижегородской области покидают свой пост.

Так, сначала конфликт возник между новым прокурором Нижегородской области и его первым заместителем из-за ведомственной квартиры. Другой бывший заместитель Александр Илюшин с 16 июня был назначен исполняющим обязанности Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

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