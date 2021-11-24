14 новогодних елей нарядят в Приокском районе Нижнего Новгорода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новогодние ели установят в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Одна из четырнадцати елей будет установлена у кинотеатра «Импульс», место является точкой притяжения приокчан.

Известно, что накануне подрядчик начал возводить искусственную ель высотой 8 метров. Сейчас уже собран каркас из веток и повешена гирлянда с разноцветными огоньками, а скоро появятся различные игрушки и украшения.

- Помимо «Импульса», украсим сквер перед администрацией и детскую площадку в поселке Дубенки. Всего в районе будет наряжено 14 новогодних деревьев рядом с основными предприятиями и торговыми центрами – они уже начали оформлять свои территории и фасады, - уточнил заместитель главы города, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, что более 155 елей украсят в Нижнем Новгороде к Новому году. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.

Новогодние ели также установят в благоустроенных сормовских скверах Нижнего Новгорода.

До конца 2021 года планируют закончить благоустройство проспекта 70 лет Октября, там тоже установят новогоднюю ель.

Елочные комплексы установят и на традиционных местах – на сормовском «пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице Планетной, на ул. Рубинчика, у домов 17-18.