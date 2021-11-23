Реки Тёша, Сатис и Вичкинза расчистили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров и глава Арзамаса Александр Щелоков оценили результаты работ по очистке рек и обсудили ход реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в понедельник, 22 ноября.

- К реализации мероприятий мы приступили еще в прошлом году. В 2020 году определили, что необходима расчистка еще трех рек — Борзовки в Нижнем Новгороде, Княгинки и Имзы в Княгининском районе. Все необходимые работы проведут в течение двух лет, - рассказал Денис Егоров.

Напомним, работы по расчистке трех рек также вошли в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» - это позволило повысить качество жизни местного населения, а также создать дополнительные туристические объекты.

- Это большое для Арзамаса событие. Планы на очистку русла Теши вынашивались давно, и развитие паломническо-туристического кластера дало толчок для выделения финансирования на эти работы, - уточнил Александр Щелоков.

Работы по расчистке реки Теши проводила компания ООО «КМК-Стройинжиниринг». Так, подрядная компания изъяла водную растительность и затонувшие деревья из реки. Там вывезли около 17 тонн топляка и 1 500 тонн растительности.

На реке Вичкинзе в Дивеевском районе и реке Сатис в Сарове дополнительно провели расчистку илистых донных отложений. Работы по расчистке прошли в четыре и пять этапов соответственно.

Напомним, что в сентябре 2021 года одно из двух Силикатных озер очистили от мусора в Нижнем Новгороде.

Так, его очистили от бытового и рекреационного мусора участок длиной в 600 м и шириной в 50 м. В результате участники собрали более 30 мешков, которые отправились на пункт утилизации ТКО.

Берег реки Керженец также очистили от мусора в Нижнем Новгороде. Там расположена обширная туристическая стоянка.

Участники акции собрали свыше 30 мешков различного мусора и очистили 4 крупные стоянки, зачистив территорию шириной 50 метров и длиной 700 метров. Собранное было вывезено к месту сбора для утилизации на утильный двор в г. Бор.