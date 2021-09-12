Одно из двух Силикатных озер очистили от мусора в Нижнем Новгороде Фото: организаторы акции «оБЕРЕГАй!»

Одно из двух Силикатных озер очистили от мусора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы акции «оБЕРЕГАй!».

Участники акции очищают берега водоемов от рекреационного мусора, который с помощью людей накопился за лето. В этот раз участие принимали кадеты из Нижегородского кадетского корпуса вместе со своими руководителями и со своими друзьями.

- Так уж сложилось, что в Нижнем Новгороде два Силикатных озера, в Ленинском районе и в Сормовском. Сормовскому озеру сегодня повезло, оно стало объектом акции "оБЕРЕГАй!", которая каждый год проводится экоцентром "Дронт", - сообщают организаторы акции.

Так, они очистили от бытового и рекреационного мусора участок длиной в 600 м и шириной в 50 м. В результате участники собрали более 30 мешков, которые отправились на пункт утилизации ТКО.

Акции "оБЕРЕГАй!" проводятся экоцентром "Дронт" при поддержке Нижегородской ГЭС с 2005 года, на сегодняшний день уже провели 150 «оберегаек», участие в них приняли более семи тысяч добровольцев – школьников, студентов, воспитанников детских домов.