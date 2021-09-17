Берег реки Керженец очистили от мусора в Нижнем Новгороде. Там расположена обширная туристическая стоянка. Об этом сообщают организаторы акции «оБЕРЕГАй!».

Участники акции очищают берега водоемов от рекреационного мусора, который с помощью людей накопился за лето. В этот раз участие принимали к школьники и преподаватели Ямновской средней школы.

Так, они собрали свыше 30 мешков различного мусора и очистили 4 крупные стоянки, зачистив территорию шириной 50 метров и длиной 700 метров. Собранное было вывезено к месту сбора для утилизации на утильный двор в г. Бор.

Акции "оБЕРЕГАй!" проводятся экоцентром "Дронт" при поддержке Нижегородской ГЭС с 2005 года, на сегодняшний день уже провели 150 «оберегаек», участие в них приняли более семи тысяч добровольцев – школьников, студентов, воспитанников детских домов.

Напомним, что одно из двух Силикатных озер очистили от мусора в Нижнем Новгороде.

Так, они очистили от бытового и рекреационного мусора участок длиной в 600 м и шириной в 50 м. В результате участники собрали более 30 мешков, которые отправились на пункт утилизации ТКО.