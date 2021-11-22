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Здоровье22 ноября 2021 5:35

Давид Мелик-Гусейнов опроверг отключение кислорода в больнице №3

На проблему пожаловалась подписчица в Instagram
Источник:kp.ru
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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о том, что в ковид-госпитале больницы №3 отключили кислород. На проблему пожаловалась нижегородка в Instagram на странице губернатора, пишет Newsroom24.

Пользовательница с ником by.she.va рассказала, что сейчас в «красной зоне» лежит ее мать, и два дня назад ее состояние ухудшилось из-за плохой подачи кислорода.

- Вечером и вовсе отключили кислород! Естественно, состояние еще больше ухудшилось. Это недопустимо, - написала она.

На сообщение оперативно отреагировал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, который заявил, что система подачи кислорода в больнице №3 работает в штатном режиме.

- Не было аварий в больнице сегодня, - сказал глава минздрава.

Напомним, снижение давления при подаче кислорода произошло в нижегородской больнице №5 ранним утром 21 октября.