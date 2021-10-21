В нижегородской больнице №5 произошло снижение давления в кислородной системе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижение давления при подаче кислорода произошло в нижегородской больнице №5 ранним утром 21 октября. Об этом в своем Instagram рассказал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- В 5:30 первый сигнал, что в городской больнице №5 резко снизилось давление в кислородной сети. Через 30 минут мы уже на месте. Начинает работать штаб Минздрава. Делимся на команды. Одни занимаются пациентами, принимают решения о переводе в другие стационары. Другие - оценивают техническую работу О2 системы. Третьи - экстренно перестраивают общую областную маршрутизацию пациентов. Госпиталь работает в штатном режиме, но энергия штаба зашкаливает, - поделился господин Медик-Гусейнов.

По его словам, причиной произошедшего стал перегруз из-за большого количества кислородозависимых пациентов. К счастью, проблему удалось решить.

- В этот раз мы справились благодаря профессионализму команды, - написал министр.

Напомним, в Нижегородской области заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти: ежедневно регистрируется более 700 новых случаев заражения и более 30 смертей. Нижегородские власти призывают всех носить маски и сообщают о новых готовящихся ограничениях.