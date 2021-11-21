Талые воды откачивают с улиц Московского района Нижнего Новгорода

Талые воды после снегопада откачивают с улиц Московского района Нижнего Новгорода сегодня, 21 ноября. А именно подрядчики работают на проспекте Героев, на путепроводе по улице Рябцева и на улице Берёзовской. Об этом сообщили в администрации Московского района.

– У нас есть места, которые традиционно подтапливаются. Заявку по ликвидации подтопления можно оставить у дежурного по телефону 270-35-01, – напомнил глава района Владимир Кропотин.

Он также добавил, что дорожные рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами.

– Ответственные специалисты продолжают следить за ситуацией по району, – заверил Кропотин.

Напомним, в Московском районе Нижнего Новгорода очистили от снега сквер Героя Грабина.