Снежные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

В ближайшие дни город накроет сильнейший за последние 73 года снегопад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежные выходные ожидают нижегородцев на этой неделе, однако температура воздуха не опустится ниже -1 градуса. Так, слабые заморозки и белые крупные хлопья, кружащиеся с неба, могут стать хорошей причиной для прогулок, но только при условии, что на улице не начнётся сильная метель.

В субботу 20 ноября в течение всего дня столбики термометров остановятся на отметке в -1 градус, при этом температура воздуха будет ощущаться значительно холоднее, как -7 градусов. С самого утра и до глубокой ночи синоптики обещают снег. Кстати, ветер в среднем будет дуть со скоростью 5,5 метров в секунду и сменит несколько направлений.

В воскресенье утром в городе будет идти небольшой снег, а температурные показатели начнут колебаться от -1 градуса до нуля уже ближе к обеду. Ветер будет западный и составит 5,3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738-740 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха – 88-90%.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящая зима в Нижнем Новгороде и в области ожидается в пределах климатической нормы. Так, в декабре температурный фон составит -7...-9, в январе -8…-11, в феврале -8…-10 градусов.

Также «Комсомолка» рассказывала, что в ближайшие дни город накроет сильнейший за последние 73 года снегопад. Как следствие колоссального числа смешанных осадков в Нижегородской области сформируется «довольно тяжёлый снежный покров» высотой около 4-7 сантиметров.

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