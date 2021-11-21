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Общество21 ноября 2021 6:59

Сквер Героя Грабина в Московском районе очистили от снега

Это очень популярное место отдыха у жителей района
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Сквер Героя Грабина в Московском районе очистили от снега

Сквер Героя Грабина в Московском районе очистили от снега

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сквер Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода очистили от снега на вчерашнем зимнем субботнике, 20 ноября. Об этом сообщил глава района Владимир Кропотин. В том числе в местной администрации провели штаб по благоустройству и назначили ответственных за контроль качества уборки дорог и дворов среди подрядчиков.

В администрации Московского района отметили, что Сквер Грабина – это очень популярное место отдыха у местных жителей.

– Сотрудники районной администрации решили помочь подрядной организации и очистить территорию сквера от снега, чтобы люди в выходные смогли провести здесь свободное время комфортно, – добавил Кропотин.

А также подчеркнул, что техника и рабочие очистили территории проспекта Героев, микрорайона Бурнаковского, улицы Гастелло и основных дорожных магистралей района.

– Работа будет продолжаться, – резюмировал глава районной администрации.