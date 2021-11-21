Сквер Героя Грабина в Московском районе очистили от снега
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Сквер Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода очистили от снега на вчерашнем зимнем субботнике, 20 ноября. Об этом сообщил глава района Владимир Кропотин. В том числе в местной администрации провели штаб по благоустройству и назначили ответственных за контроль качества уборки дорог и дворов среди подрядчиков.
В администрации Московского района отметили, что Сквер Грабина – это очень популярное место отдыха у местных жителей.
– Сотрудники районной администрации решили помочь подрядной организации и очистить территорию сквера от снега, чтобы люди в выходные смогли провести здесь свободное время комфортно, – добавил Кропотин.
А также подчеркнул, что техника и рабочие очистили территории проспекта Героев, микрорайона Бурнаковского, улицы Гастелло и основных дорожных магистралей района.
– Работа будет продолжаться, – резюмировал глава районной администрации.