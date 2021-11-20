Мужчина погиб в массовом ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе 19 ноября

Мужчина погиб в массовом ДТП, случившемся вечером 19 ноября на автодороге федерального значения М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла около дома №2 по улице Магистральной в Кстово в 18:40.

В пресс-службе ведомства сообщили, что произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек – мужчина. Его личность и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, что вчера рейсовая маршрутка врезалась в фуру в Чкаловском районе. 15 ноября в Воскресенском районе улетел с дороги пассажирский микроавтобус. 11 ноября под Володарском опрокинулся автобус с 15-ю пассажирами, пострадали три человека. А на следующий день аналогичное ДТП случилось в Богородском районе, тогда за медицинской помощью обратились шесть человек.

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