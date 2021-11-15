Рейсовый микроавтобус улетел в кювет и перевернулся в Воскресенском районе

В салоне находилось 17 пассажиров Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Рейсовый микроавтобус попал в ДТП на трассе в Воскресенском районе утром 15 ноября. Около 8:20 пассажирская «ГАЗель» вылетела в кювет и перевернулась, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Микроавтобус следовал по маршруту «Воскресенское - Дунаевы Поляны», в салоне находилось 17 пассажиров. На месте ДТП работают полицейские, ответственные от руководства полиции, выясняются все обстоятельства ДТП, - уточнили в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в аварии пострадали три человека - у всех состояние легкой степени тяжести.

- Двое от госпитализации отказались, после осмотра врачами на месте отпущены на амбулаторное лечение. Еще одна пострадавшая 2001 года рождения направлена в травмоцентр Семеновской ЦРБ, - рассказали в минздраве.

К сожалению, это не единственная подобная авария с пассажирским транспортом в Нижегородской области в последнее время. Так, 11 ноября под Володарском опрокинулся автобус с 15-ю пассажирами, пострадали три человека. А на следующий день аналогичное ДТП случилось в Богородском районе, тогда за медицинской помощью обратились шесть человек.