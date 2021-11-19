Рейсовая маршрутка врезалась в фуру в Чкаловском районе 18 ноября

Маршрутка врезалась в фуру, выворачивая на главную дорогу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Чкаловском районе рейсовая маршрутка врезалась в припаркованную на трассе фуру. ДТП произошло в 6 утра 18 ноября на автодороге «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса «ПАЗ» при выезде со второстепенной дороги на главную врезался в грузовик DAF, который был припаркован на обочине с нарушениями правил дорожного движения, - рассказали правоохранители.

На водителя фуры составили сразу несколько протоколов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

К сожалению, не обошлось без пострадавших: медицинская помощь потребовалась 69-летней пассажирке автобуса. Она была доставлена в больницу, а после оказания необходимой помощи отпущена домой.

Водителя, который в нарушение всех возможных правил припарковал свою фуру около поворота, оштрафовали.

Авария произошла в 6 утра 18 ноября. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В отношении 50-летнего мужчины составлено 4 протокола об административных правонарушениях: за отсутствие тахографа и несоблюдение водителем режима труда и отдыха, за нарушение правил стоянки, за управление транспортным средством при наличии неисправностей и за отсутствие документов, - рассказали в региональном управлении МВД.

По трем нарушениям водителю фуры назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в последнее время в Нижегородской области не проходит и недели без ДТП с участием общественного транспорта. Так, 15 ноября в Воскресенском районе улетел с дороги пассажирский микроавтобус. 11 ноября под Володарском опрокинулся автобус с 15-ю пассажирами, пострадали три человека. А на следующий день аналогичное ДТП случилось в Богородском районе, тогда за медицинской помощью обратились шесть человек.