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Общество19 ноября 2021 9:41

Деревья в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде подготовили к зиме

Были обработаны повреждённые участки коры деревьев
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Инициативная группа подготовила деревья в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде к приходу зимы. Работы проводились во главе с лесопатологом Валерием Темнухиным. Об этом сообщается в Instagram аккаунте парка.

Уход за лиственницами центральных аллей проходил в несколько этапов. Так, сначала повреждённые участки коры деревьев отшлифовали, потом обработали медным купоросом от плесени и затем нанесли садовый вар.

- Надеемся, что через 2-3 года тут будет свежая кора, - уточнил Валерий Темнухин. – Особенно важен уход для тех деревьев, что растут рядом с объектами инфраструктуры.

Напомним, что в парке «Швейцария» хотят заняться созданием экотропы. Общая протяженность маршрута составит 1,5 – 2 километра, а сама экскурсия по экотропе будет длиться примерно 1,5 часа.

Также 8 ноября в парке открылась уникальная мультимедийная площадка «Планетарий 1». Там будут показывать часовые полнокупольные фильмы о космосе, а также проводить джазовые концерты, театральные постановки, различные шоу и перфомансы.

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