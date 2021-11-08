Планетарий открылся в нижегородском парке «Швейцария» 8 ноября

"Планетарий 1" в "Швейцарии". Фото: Мария СОРОКИНА

Тестовый запуск планетария в нижегородском парке «Швейцария» состоялся 8 ноября. Об этом сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- 100% открытие «Планетария 1» в парке «Швейцария завтра! Сегодня запуск-тест, - указано в сторис «Швейцарии».

Как указано на странице планетария, здесь будут показывать часовые полнокупольные фильмы о космосе, а также проводить джазовые концерты, театральные постановки, различные шоу и перфомансы.

- Планетарий 1 на территории парка "Швейцария" станет точкой притяжения для всех жителей города: это уникальная мультимедийная площадка, которая объединит под куполом новейшие технологии, космическое пространство и искусство. Каждый сможет найти то, что ему по душе! – сообщают организаторы.

Напомним, планетарий хотели открыть 23 октября, но из-за введения нерабочих дней открытие пришлось перенести.