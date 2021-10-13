Экотропу планируют создать в нижегородском парке «Швейцария»

Созданием экотропы хотят заняться в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. На реализацию первого этапа создания потребуется 500 тысяч рублей. С таким предложением в ходе презентации концепции развития озеленения парка на 2021-2026 годы выступил биолог и доцент кафедры экологии в ННГУ им. Лобачевского Михаил Сидоренко.

- В парке существует громадное разнообразие деревьев, кустарников, травянистых растений, которые стоит увидеть, - рассказал биолог. – Сейчас не многие горожане смогут определить тот или иной вид, но мы можем помочь в этом – познакомить с ними, начать эколого-просветительское движение.

Предполагается, что экотропа будет брать своё начало прямо около центрального входа, расположенного у остановки «улица Медицинская». Нижегородцы будут проходить через дендрарий, дальше по склону и вглубь парка, а конечной точкой экотропы станет пейзажная точка с видом на Волгу.

Общая протяженность маршрута составит 1,5 – 2 километра, а сама экскурсия по экотропе будет длиться примерно 1,5 часа. Было также предложено разбить экотропу на несколько маршрутов разной протяженности, чтобы каждый нижегородец мог выбрать посильную и интересную для себя прогулку.

Сам маршрут экотропы будет проходить по уже существующим дорожкам, однако финансирование понадобится для создания информационных табличек и аншлагов о прорастающих видах на маршруте. Кроме того, деньги нужны и для создания инструкции для экскурсоводов.

- Вообще можно подготовить экскурсовод из числа сотрудников парка, - предложил Михаил Сидоренко. А ещё учителей и студентов, которые будут работать со школьниками.

Приятным плюсом окажется и тот факт, что экотропой смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья.

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