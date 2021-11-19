Себестоимость поездки в нижегородском метро составляет 66 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Себестоимость перевозки пассажиров в нижегородском метрополитене составляет 66 рублей 8 копеек. Такие данные по итогам 9 месяцев 2021 года озвучил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

- При тарифе в 28 рублей за наличный расчет и 26 рублей по карте доходная ставка от одного пассажира с учетом выпадающих доходов составила 24 рублей 65 копеек. Это та сумма, которую мы фактически получили с каждого пассажира, который проехал в метрополитене, - рассказал Олег Яушев.

По его словам, по итогам работы за 9 месяцев 2021 года нижегородский метрополитен получил доход более 458 млн рублей, а убыток составил 102 миллиона рублей.

- Убыток сложился в результате непокрытых расходов на амортизацию, - пояснил Олег Яушев.

Ранее сообщалось, что четыре дня съемок сериала «Склифосовский» в нижегородском метро обошлись продюсерам в 1,5 млн рублей.