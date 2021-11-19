Доход нижегородского метрополитена составил более 458 млн рублей в 2021 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Доход нижегородского метрополитена составил 458,3 млн рублей по итогам 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

Большая часть средств – 413,6 млн рублей – поступило непосредственно от перевозки пассажиров. По словам Олега Яушева, из-за пандемии пассажиропоток упал, поэтому предприятие потеряло более 60 млн рублей дохода.

- Уменьшение числа пассажиров составило до 50%. К счастью, на сегодняшний день наш пассажир возвращается, и мы выходим на показатель 85%. Надеюсь, что к новому году сможем выйти на свой плановый уровень, - резюмировал директор «Нижегородского метро».

Ранее сообщалось, что изношенность подвижного состава нижегородского метрополитена составляет 21%.