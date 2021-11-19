Четыре дня съемок сериала «Склифосовский» в нижегородском метро обошлись в 1,5 млн рублей

Съемки сериала проходили в Нижнем Новгороде в феврале. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Продюсеры сериала «Склифосовский» заплатили нижегородскому метрополитену 1,5 миллиона рублей за предоставление площадки для съемок в феврале этого года. Об этом сообщил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

- За 9 месяцев от прочей деятельности (не связанной с перевозкой пассажиров - прим.) нижегородское метро заработало 44,7 млн рублей – это почти на 1,5 миллиона больше от плановых показателей. Четыре дня у нас снимался знаменитый сериал «Склифосовский», и они как раз заплатили 1,5 миллиона рублей. Мы на них не рассчитывали, но получили дополнительный заработок, - признался Олег Яушев.

Напомним, съемки 9 сезона популярного российского сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в главной роли проходили в Нижнем Новгороде в феврале. Сцены снимались на Автозаводской линии метрополитена.

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