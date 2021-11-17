Полицейские оцепили жилой дом в Дзержинске из-за учений 17 ноября

Фото: Алексей Алексеев

Утро в Дзержинске началось с новостей от не на шутку встревоженных местных жителей – двор дома №42 по улице Ленинского Комсомола оказался оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

- С 6 утра дежурят три уазика, люди с автоматами. Никто ничего не говорит, - написали очевидцы в социальных сетях.

У людей возникали самые разные предположения о том, что же происходит. Кто-то подумал, что полицейские заняты поимкой какого-то преступника, кто-то решил, что произошел захват заложников, но к настоящей причине оцепления все были далеки.

Как оказалось, никаких поводов для беспокойства абсолютно не было, уже в 9 утра полицейские покинули двор жилого дома.

- Оцепление было выставлено из-за учений, - позже рассказали очевидцы.

Напомним, что показательные учения проводятся в Нижегородской области достаточно часто. Так, летом сотрудники спецподразделений Росгвардии отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований в рамках учений «Заслон-2021».

Ещё одни учения проводились в канун празднования Дня войск национальной гвардии России, тогда по легенде, при проверке поезда в вагоне были обнаружены двое раненых сотрудников правоохранительных органов.

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