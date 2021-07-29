Росгвардейцы в Нижегородской области провели учения «Заслон-2021». ФОТО: Управление Росгвардии.

В Нижегородской области сотрудники спецподразделений Росгвардии отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований в рамках учений «Заслон-2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Нижегородской области отработали практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки, - говорится в сообщении. -

По сценарию тренировки сотрудники ОМОН отразили условное нападение вооруженных преступников на контрольно-пропускной пункт. Бойцы нейтрализовали противника, который на автомобиле пытался прорваться через КПП.

Сразу после этого росгвардейцы с использованием беспилотных летательных аппаратов выявили нахождение в близлежащем районе незаконного вооруженного формирования. Сотрудники ОМОН и СОБР организовали поиск бандитов, которые укрылись в заброшенном поселке.

- Под прикрытием бронетехники сотрудники Росгвардии взяли штурмом укрытия противника. Условные преступники были нейтрализованы, - рассказали в ведомстве.