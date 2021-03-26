Бандиты в поезде и взятые заложники: Показательные учения Росгвардии прошли в Нижегородской области

Террористы в поезде и взятые заложники: Показательные учения Росгвардии прошли в Нижегородской области.

В канун празднования Дня войск национальной гвардии России в Нижегородской области прошли показательные учения спецназовцев Приволжского округа. Понаблюдать за ними смогли и журналисты.

По легенде, при проверке поезда в вагоне были обнаружены двое раненых сотрудников правоохранительных органов. Один из них сообщил, что на них напали двое, а затем скрылись. Вскоре поступила информация, что в одном из вагонов засела преступная группа и теперь удерживает заложников.

Журналисты смогли увидеть своими глазами один день из служебных будней спецназовцев.

- В район проведения спецоперации прибыл ОМОН (на транспорте), - пояснили в ведомстве. - Снайперы заняли наблюдательную позицию. Сотрудник ведения переговоров вступил в контакт с преступниками. После того, как переговоры зашли в тупик руководитель дал разрешение на открытие огня. Штурмовая группа проникла в вагон и задержала членов преступной группы.

Офицеры СОБРа смогли еще и продемонстрировать свои стрелковые навыки.

Стоит отметить, что в ходе этих учений специальный отряд быстрого реагирования «Мираж» показал самый трудный и опасный способ действий при штурме здания. А офицеры СОБРа смогли еще и продемонстрировать свои стрелковые навыки.