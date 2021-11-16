Давид Мелик-Гусейнов заявил о тяжелом течении при повтором заболевании COVID-19

При повторном заболевании коронавирусом болезнь иногда протекает тяжелее, чем в первый раз. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

Согласно опубликованным международным исследованиям, специфические В-клетки памяти имеют только 51,% человек к уханьскому штамму вируса и примерно 16,2% к «дельте» через 12 месяцев после легкого или бессимптомного заболевания.

- Нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Важно избегать нового инфицирования даже людям, перенесшим Covid-19. Повторное заболевание иногда переносится тяжелее, - добавил министр здравоохранения региона.

Напомним, что по данным на 14 ноября 2021 года, свыше 1,4 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области.

А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.

При этом поставки «КовиВак» в Нижегородскую область в ближайшее время не ожидаются.