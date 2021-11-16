Полиция начала расследование в отношении женщины, переехавшей пенсионерку в Балахне

Полицейские ведут административное расследование в отношении женщины, переехавшей пенсионерку в Балахне. Дело проходит по статье: «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или среднего тяжести вреда здоровью потерпевшего». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижнему Новгороду.

Попадают ли решения водителя внедорожника «Шевроле Нива» под действие административного или уголовного законодательства решит судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить тяжесть вреда, причинённого здоровью потерпевшей.

- Тем временем 69-летняя женщина, находящаяся за рулем в момент наезда, уже привлечена к административной ответственности за управление автомобилем, без документов, предусмотренных ПДД, - уточнили в правоохранительных органах.

Вероятно, что у женщины либо отсутствовали при себе водительские права, либо страховой полис, а может и вовсе оба документа сразу. Кстати, стаж вождения у женщины составляет всего лишь один год и за это время к ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

Напомним, что жуткое происшествие произошло днем 15 ноября по улице Дзержинского в Балахне. Женщина за рулём внедорожного автомобиля «Шевроле Нива» в результате собственной невнимательности сбила пешехода и несколько метров протащила его по дороге.

В результате пострадавшая 74-летняя пенсионерка получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в Балахнинскую ЦРБ.

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