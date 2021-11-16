Медики рассказали о состоянии пенсионерки, которую в Балахне переехал внедорожник

Врачи Балахнинской ЦРБ пытаются стабилизировать состояние 74-летней пенсионерки, на которую наехал внедорожник днем 15 ноября. Пострадавшая поступила в больницу с сочетанными травмами и ушибами, в шоковом состоянии.

- Делаем всё возможное, - уточняют специалисты.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, ушибленные раны лица, закрытый перелом левого предплечья, открытый перелом и вывих лодыжки левой голени.

Напомним, что наезд на пешехода произошёл в понедельник около 11:45 на улице Дзержинского. Женщина за рулём внедорожного автомобиля «Шевроле Нива» в результате собственной невнимательности сбила пешехода и несколько метров протащила его по дороге.

Вопросы о том, как водитель умудрилась не заметить пенсионерку, переходящую проезжую часть, а также почему она не почувствовала удар по машине, остаются открытыми.

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