Полиция начала проверку после отравления догхантерами домашней собаки в Московском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция начала проверку после инцидента в Московском районе, где на днях догхантеры отравили домашнюю хаски. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
- Заявлений по данному факту в ОВД не поступало. Информация,
вышедшая в СМИ проверяется. По результатам проверки будет принято решение в
соответствии с нормами действующего законодательства, - сообщили в региональном управлении МВД.
Напомним, несколько дней назад домашняя собака породы хаски отравилась неизвестным веществом в Московском районе. Когда бедное животное доставили в ветеринарную клинику, собака уже билась в судорогах. По предположению ветеринаров, собака отравилась изониоаидом – противотуберкулезным препаратом, который можно купить в любой аптеке и который обычно используют догхантеры.
Собаке ввели антидот, и когда ее состояние стабилизировалось, хозяин забрал ее домой.
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