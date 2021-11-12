Страдала и билась в судорогах: Догхантеры отравили домашнюю хаски в Нижнем Новгороде

Собака съела отраву во время утренней прогулки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Домашняя собака породы хаски отравилась неизвестным веществом в Московском районе. Инцидент произошел утром во время прогулки, сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

- Похоже, в Московском районе активизировались догхантеры, - предполагает источник.

Видимо, на улице собака что-то съела, после чего с ней начали происходить страшные вещи. Когда бедное животное доставили в ветеринарную клинику, собака уже билась в судорогах. На опубликованном видеоролике видно, как у питомца непроизвольно дергаются передние лапы и голова. Хозяин удерживал ее на столе, поглаживая по животу.

- Время 9 утра, собака с возможным отравлением изониоаидом. Ввели коробку пиридоксина, ждем результат, - говорит, по всей видимости, ветеринарный врач за кадром.

Изониазид – антибактериальный препарат от туберкулеза, который продается по копеечной цене в любой «человеческой» аптеке. Препарат опасен для многих животных, особенно для собак, которые наиболее чувствительны к его компонентам. К сожалению, очень часто этим пользуются догхантеры, раскладывая отраву в местах выгула четвероногих. Попадание изониазида в желудок собаки приводит к гипогликемической коме и судорогам, после чего без соответствующего лечение животное в муках погибает.

В данном случае пострадашему хаски ввели в вену антидот – пиридоксин (витамин В6). После этого собаку из клиники забрал хозяин. Как сложилась судьба питомца, пока неизвестно, но больше он в клинику не приходил.

«Комсомолка» направила запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать, будут ли проведено расследование по данному факту, а также узнать, не поступали ли в полицию обращения по поводу отправления собак в последнее время.

К сожалению, подобные случаи в Нижнем Новгороде не редкость. Так, в марте в районе Гордеевки отравили 25 собак после случая нападения на ребенка. В числе жертв оказались как бездомные псы, так и домашние животные.