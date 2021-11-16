Инцидент с выброшенной из окна кошкой в Нижнем Новгороде закончился уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Фото: Олег ЗОЛОТО

Резонансная история с кошкой, выброшенной из окна нижегородской многоэтажки, приняла неожиданный оборот. В противовес пессимистичным настроениям стражи порядка усмотрели в случившемся повод для возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Как рассказала хозяйка пострадавшей кошки Дейзи Тамара Григорьевна, в тот же день, когда стало известно о произошедшем, в ее квартиру приходил полицейский.- Он мне представился, сказал, что штрафа в тысячу рублей не будет, будет суд, завели уголовное дело. При мне он позвонил прокурору и объяснил всю эту ситуацию. Тот, видимо, ему сказал, что можно заводить уголовное дело. Теперь как суд решит — или 80 тысяч рублей штрафа или 3 года обязательных работ дадут, — рассказала Тамара Григорьевна.

Поддержать женщину из Казани приехала ее внучка от младшего сына Вика, которая и подарила Дэйзи. По ее словам, обстановка в доме остается напряженной, а Алевтина (имя изменено — прим.), которую родственники подозревают в жестоком обращении с кошкой, вернулась от дочери и продолжает жить вместе с пенсионеркой, будто ничего не произошло. Корреспондент «Комсомолки» попытался связаться с Алевтиной, но на звонки женщина не отвечает. Ее дочь ответила на звонок, но отказалась от комментариев, сославшись на то, что ее самой там не было, а вина кого-либо из находившихся в квартире не доказана.

- Кто прав, кто виноват — выяснят сотрудники полиции. Если возбуждено уголовное дело — оно будет передано в суд, там разберутся, — добавила она.

Тем временем в квартире Тамары Григорьевны появилась новая пушистая любимица, очень напоминающая предыдущую. Ее тоже было решено назвать Дэйзи.

— Эту кошку принесли электрики из подвала, она не моя, но я же не выброшу ее на улицу. Она чисто черная, у нее нет коричневых отметин на задних лапах и хвосте, да и повадки совсем не те. Эта Дэйзи — шалунья! — заметила Тамара Григорьевна.

Пенсионерка продолжает регулярно выходить на улицу и звать ту Дэйзи, которую выбросили из окна. Внучка Виктория ей помогала в этом, но уже сегодня она должна вернуться домой в Казань. — Я продолжу созваниваться с бабушкой и обязательно явлюсь на суд, — сказала Виктория перед отъездом.

Напомним, 6 ноября из окна квартиры на 9 этаже многоэтажного дома в Сормове выбросили молоденькую кошечку. Жуткие кадры падения животного распространились по сети. О том, что на самом деле произошло с любимицей, пожилая хозяйка узнала только на следующий день. К поискам животного подключились волонтеры, но пока эти мероприятия не принесли результата.