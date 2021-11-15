Поставки «КовиВак» в Нижегородскую область в ближайшее время не ожидаются

Вакцина «КовиВак» не поступит в ближайшее время в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Подскажите, пожалуйста, примерные сроки поставки вакцины Ковивак в Нижний Новгород? Неделя, месяц, полгода?, - задала вопросы одна из жительниц Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировал глава Министерства здравоохранения Нижегородской области.

- Пока нет информации по этой вакцине, - коротко ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 14 ноября 2021 года, свыше 1,4 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области.

А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.

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