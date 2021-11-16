Давид Мелик-Гусейнов порекомендовал ревакцинироваться при плохой выработке антител. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области в своем Instagram.

- Что делать, если не вырабатываются антитела ни после прививки, ни после контакта с больными COVID-19? В чем проблема? Как действовать?, - задал интересующие его вопросы один из жителей Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировал глава Министерства здравоохранения Нижегородской области.

- Бывает такая ситуация. Редко. Через 6 месяцев снова вакцинироваться. У меня есть перед глазами такой человек. После ревакцинации антитела появились, - ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Глава регионального минздрава также добавил, что в данном случае особенно важно поберечь свое здоровье и сократить количество контактов.

Напомним, что по данным на 14 ноября 2021 года, свыше 1,4 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области.

А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.

При этом поставки «КовиВак» в Нижегородскую область в ближайшее время не ожидаются.