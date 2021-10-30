Нижегородская область обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса

Нижегородская область обеспечена необходимым объемом вакцин от коронавируса при условии рационального подхода к процессу вакцинации. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на встрече с заместителем министра здравоохранения РФ Сергеем Глаголевым. Он приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом.

По словам министра здравоохранения региона, многие нижегородцы стремятся вакцинироваться «Спутником лайт», чтобы пройти вакцинацию как можно скорее и получить QR-код - это не является правильным.

- Вакцин хватает, если рационально подходить к процессу вакцинации. По тем рекомендациям, которые мы получаем от федерального Минздрава, «Спутник лайт» используется для повторной вакцинации, когда человек уже в прошлом был вакцинирован. А если он болел и у него есть антитела, то для вакцинации в этом случае используется «Спутник V», который даст очень хороший иммунный ответ, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Сергей Глаголев отметил, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ рекомендуется прививаться двухкомпонентной вакциной.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, сейчас в регионе более 300 тыс. доз вакцины «Спутник V». В Нижегородской области также есть «Спутник лайт», но пока в ограниченном количестве – около 20 тысяч доз на всю область.

- В течение двух недель нам обещают, что поставят очередную партию этой вакцины, но, подчеркиваю еще раз, - для повторной вакцинации. Давайте соблюдать эти правила!» - добавил Давид Мелик-Гусейнов.