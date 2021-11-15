Кольцевой маршрут по стенам Нижегородского кремля закрыли на зиму

Прогулочный кольцевой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде с 8 ноября закрыт на зимний период. Об этом сообщает Министерство культуры Нижегородской области в Instagram.

Теперь нижегородцы смогут пройтись по маршруту от Дмитриевской до Часовой башни.

- Гуляя по стене, не забудьте заглянуть на постоянные экспозиции, которые находят в башнях Кремля – «Град в устье Оки» в Никольской и «Подвиг народного единства» в Ивановской башне, — отмечается в сообщении.

Касса работает ежедневно с 10:00 до 15:00, посетить мероприятия можно только при наличии «Мультипасса 800» или QR-кода, подтверждающего сертификат профилактической прививки от COVID-19, или сертификата об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность.

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