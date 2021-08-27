Кольцевой маршрут по кремлевской стене будет платным

Вход на кремлевскую стену Нижегородского кремля так и останется платным. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram в среду, 24 августа.

Так, губернатор Нижегородской области сообщил, что вход был платным и до реконструкции. Однако, он заверил, что все льготы сохранятся.

- Как и в других музеях, здесь действуют льготы — для пенсионеров, школьников, студентов, многодетных семей и других граждан, — написал губернатор Глеб Никитин.

Полученные с продажи билетов на круговой поход по стене нижегородского кремля потратят на реставрацию музейных объектов и организацию новых выставок.

Кремлевская стена входит в музейное пространство НГИАМЗ с 1958 года, поэтому как до, так и после реконструкции вход на маршрут по стенам останется платным. При этом сам вход в кремль так и останется бесплатным.

Напомним, что по данным правительства Нижегородской области, обложку нового летнего выпуска журнала National Geographic Traveler украсил Нижегородский кремль.

В журнале представят большой гид по городу, в котором об особых местах Нижнего Новгорода рассказывают губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин, художники Артем Филатов и Никита Nomerz, архитектурный критик Марина Игнатушко и многие другие. Для читателей журнала редакция также приготовила несколько туристических гидов и маршрутов - по набережным, по гастрономическим точкам, объектам деревянной архитектуры и стрит-арта, а также «Карту закатов», которая содержит все 18-ть площадок для встречи легендарных закатов.