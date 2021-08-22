Кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля открыли 22 августа. ФОТО: Кирилл Мартынов

Кольцевой маршрут боевого хода Нижегородского кремля – круговой маршрут по стене крепости – открыли сегодня, 22 августа. В церемонии открытия участвовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Собравшиеся на запуске боевого хода устроили масштабный флешмоб: среди них были волонтёры, известные спортсмены, почётные гости и жители Нижнего Новгорода, а также все те, благодаря кому состоялось это долгожданное событие.

Суть флешмоба заключалась в следующем: его участники выстроились на расстоянии вытянутых рук по всему боевому ходу Кремля и взялись за руки, сомкнув таким образом кольцо.

– Имена участников этого исторического события занесут в Почётные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлёвского музея, – добавили в областном правительстве.

Глеб Никитин поздравил всех нижегородцев с открытием Нижегородского кремля:

– Это по-настоящему знаковое событие! Настал тот момент, когда мы можем взяться за руки и замкнуть этот круг. Нижегородский кремль с круговым маршрутом по стене – первый и единственный в России. Я думаю, что это ещё один кирпичик, заложенный в большой фундамент нашего общего единения, созидания нового будущего Нижнего Новгорода.

В правительстве также подчеркнули, что открытию кремля предшествовала огромная работа по восстановлению его стен и укреплению склонов.

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