Свыше 30 млн рублей получили пострадавшие при взрывах газа нижегородцы в 2020-2021 годах

Свыше 30 миллионов рублей получили нижегородцы, пострадавшие от взрывов бытового газа в 2020-2021 годах. Большая часть этих средств досталась жильцам дома №17 на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, который взорвался в июле прошлого года, отчего подлежал расселению. Его бывшие жильцы получили почти 29 миллионов рублей (более 90% от общей суммы). Сведениями на этот счёт поделились в нижегородской мэрии.

В ведомстве также добавили, что почти 16 миллионов рублей направили на контраварийные меры в доме 17 на Краснодонцев. Сейчас они почти завершены. Жители пострадавшего подъезда уже имеют доступ в свои квартиры.

По состоянию на 10 ноября, имущество полностью вывезено из 90 квартир. Из 18 квартир вывоз запланирован по мере возможностей жителей.

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