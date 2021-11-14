Суточный охват ПЦР-тестирования в Нижегородской области один из самых высоких в ПФО

Суточный охват ПЦР-тестирования в Нижегородской области один из самых высоких в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

По его словам, такой охват в регионе составляет 420,9 на сто тысяч человек.

– Это один из самых высоких показателей в ПФО. Рекомендуемая норма – 200 на сто тысяч человек, – добавил Давид Валерьевич.

Напомним, 2782 выезда совершила нижегородская скорая помощь за субботу, 13 ноября. Это почти на 300 выездов меньше, чем в прошлую субботу.

А также свыше 1,4 миллиона нижегородцев привились от коронавируса.

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